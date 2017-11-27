Термостельки, мази и барсучий жир: как "Локомотив" будет спасаться от холода в Хабаровске

Пресс-служба "Локомотива" рассказала, как команда будет спасаться от холода во время матча 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Ожидается, что команды выйдут на поле при температуре минус 12 градусов.

"Для каждого футболиста был сформирован термонабор, который надевается под форму. Сами майки - со специальным поднятым воротничком (обвязывать шею, использовать шарфы не разрешается). Возможность использования шапочек представители команд обсудят на предматчевом совещании. Кроме того, подготовлены термостельки: при движении они разогреваются, и в бутсах никто не околеет. Массажисты взяли с собой разогревающие мази и барсучий жир, который сбережет лицо в мороз.

Тренерам, персоналу и оставшимся в запасе на случай сильного холода надо хорошенько утепляться. Рассматривается вариант, по которому запасные могут оставаться в раздевалке, чтобы не мерзнуть. При столь низких температурах запасным можно разминаться лишь перед выходом на поле, на таком морозе нельзя остывать", - говорится в сообщении "Локомотива".

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.