Терентьев перенес операцию на ноге, но отправится на сбор "Зенита"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал "СЭ" о своем состоянии после травмы.

- Неделю назад сделали операцию на ноге, - отметил Терентьев. - На сборы команды приеду, но точно не в общей группе буду заниматься.

Сине-бело-голубые выходят из отпуска 11 июня и 17-го отправятся в Австрию.

В минувшем сезоне 25-летний Терентьев провел в составе сине-бело-голубых 8 официальных матчей во всех турнирах. Последний раз он выходил на поле зимой в контрольной встрече, а весеннюю часть сезона пропустил из-за повреждения. (Игорь НОВИКОВ)