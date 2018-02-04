12:32 | Футбол — РФПЛ

Терентьев – о борьбе за чемпионство: "Зениту" нужно набирать очки, а соперники в любом случае что-то потеряют"

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Защитник "Зенита" Денис Терентьев уверен в том, что клуб может сократить отставание от "Локомотива", который занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. По его словам, для этого петербуржцам необходимо набирать максимум очков в каждой из десяти оставшихся игр.

– Впереди еще десять игр. За это время вполне можно отыграть восемь очков, – приводит РИА "Новости" слова Терентьева. – "Спартак" в этом году начал плохо, но потом все равно смог приблизиться к лидерам. Все может быть. Нам нужно просто по максимуму набирать свои очки. А соперники в любом случае что-то потеряют.

Напомним, что после 22 туров "Локомотив" занимает первое место, имея в своем активе 45очков. "Зенит" занимает вторую строчку, набрав 37 баллов.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180204/1132010749.html

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Играя в Ростове, ты такую ерунду не городил, Денис.Вирус какой то, процветает в столичных клубах? Как только игрок попадает к бакланам, пони или пищевик, он начинает нести ..... .

13:17