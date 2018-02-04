Терентьев – о борьбе за чемпионство: "Зениту" нужно набирать очки, а соперники в любом случае что-то потеряют"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев уверен в том, что клуб может сократить отставание от "Локомотива", который занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. По его словам, для этого петербуржцам необходимо набирать максимум очков в каждой из десяти оставшихся игр.

– Впереди еще десять игр. За это время вполне можно отыграть восемь очков, – приводит РИА "Новости" слова Терентьева. – "Спартак" в этом году начал плохо, но потом все равно смог приблизиться к лидерам. Все может быть. Нам нужно просто по максимуму набирать свои очки. А соперники в любом случае что-то потеряют.

Напомним, что после 22 туров "Локомотив" занимает первое место, имея в своем активе 45очков. "Зенит" занимает вторую строчку, набрав 37 баллов.