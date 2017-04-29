"Терек" забил пять голов "Уралу", Мбенг оформил дубль

В матче 26-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле нанес крупное поражение "Уралу" – 5:2. Дубль оформил Аблай Мбенг, по голу забили Заур Садаев, Игорь Лебеденко и Милад Мохаммади. У гостей по мячу записали на свой счет Роман Павлюченко и Эдгар Манучарян.

Отметим, что по сравнению с предыдущей игрой в составе уральцев произошло 8 изменений. Так, вратарь "Урала" Андрей Тимофеев проводил первый матч во взрослом футболе. Напомним, что 2 мая команде предстоит сыграть с "Локомотивом" в финале Кубка России.

"Терек" после этой победы поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Урал" занимает 11-ю строчку.

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26-й тур

"Терек" (Грозный) – "Урал" (Екатеринбург) – 5:2 (1:1)

Голы: Павлюченко, 21 (0:1). Мбенг, 33 (1:1). Мбенг, 63 (2:1). Садаев, 67 (3:1). Лебеденко, 83 (4:1). Манучарян, 87 (4:2). Мохаммади, 90+2 (5:2).

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Дьембер (Оздоев, 75), Мохаммади, Митришев (Торже, 46), Пирис, Иванов, Лебеденко, Мбенг (Садаев, 66).

"Урал": Тимофеев, Кулаков (Новиков, 46), Динга, Панков, Меркулов, Коробов, Щербаков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Глушков, Павлюченко (Манучарян, 46).

Предупреждения: Панков, 36. Щербаков, 56.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Жвакин (Санкт-Петербург), Суховерхов (Воронеж).

29 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча