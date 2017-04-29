20:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" забил пять голов "Уралу", Мбенг оформил дубль

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В матче 26-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле нанес крупное поражение "Уралу" – 5:2. Дубль оформил Аблай Мбенг, по голу забили Заур Садаев, Игорь Лебеденко и Милад Мохаммади. У гостей по мячу записали на свой счет Роман Павлюченко и Эдгар Манучарян.

Отметим, что по сравнению с предыдущей игрой в составе уральцев произошло 8 изменений. Так, вратарь "Урала" Андрей Тимофеев проводил первый матч во взрослом футболе. Напомним, что 2 мая команде предстоит сыграть с "Локомотивом" в финале Кубка России.

"Терек" после этой победы поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Урал" занимает 11-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Терек" (Грозный) – "Урал" (Екатеринбург) – 5:2 (1:1)

Голы: Павлюченко, 21 (0:1). Мбенг, 33 (1:1). Мбенг, 63 (2:1). Садаев, 67 (3:1). Лебеденко, 83 (4:1). Манучарян, 87 (4:2). Мохаммади, 90+2 (5:2).

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Дьембер (Оздоев, 75), Мохаммади, Митришев (Торже, 46), Пирис, Иванов, Лебеденко, Мбенг (Садаев, 66).

"Урал": Тимофеев, Кулаков (Новиков, 46), Динга, Панков, Меркулов, Коробов, Щербаков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Глушков, Павлюченко (Манучарян, 46).

Предупреждения: Панков, 36. Щербаков, 56.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Жвакин (Санкт-Петербург), Суховерхов (Воронеж).

29 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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PvsZ

shpasic, почему Ганчарэнка кинул команду, надо спросить у самого Ганчарэнки.

21:28

СереХа

На Терек очень низкий кэф был

21:24

shpasic

видимо, все предыдущие матчи Урала с Тереком тоже прошли под знаком финала кубка? что на них даже главные тренеры не приезжают.

21:04

rusfed 2.0

Классика честной игры

21:03

PvsZ

Нижеотписавшиеся не понимают, что финал Кубка намного важнее ничего не значащего матча с Тереком, и играть этот матч вторым составом было очевиднейшим решением.

21:01

shpasic

какая неожиданность! какое напряжение! как всегда в матчах Терека и Урала.

20:59

Jean4

Отличные финалисты кубка у нас, одни 0-4 проигрывают, другие 2-5.

20:58