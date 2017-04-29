"Терек" забил пять голов "Уралу", Мбенг оформил дубль

В матче 26-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле нанес крупное поражение "Уралу" – 5:2. Дубль оформил Аблай Мбенг, по голу забили Заур Садаев, Игорь Лебеденко и Милад Мохаммади. У гостей по мячу записали на свой счет Роман Павлюченко и Эдгар Манучарян.
Отметим, что по сравнению с предыдущей игрой в составе уральцев произошло 8 изменений. Так, вратарь "Урала" Андрей Тимофеев проводил первый матч во взрослом футболе. Напомним, что 2 мая команде предстоит сыграть с "Локомотивом" в финале Кубка России.
"Терек" после этой победы поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Урал" занимает 11-ю строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
26-й тур
"Терек" (Грозный) – "Урал" (Екатеринбург) – 5:2 (1:1)
Голы: Павлюченко, 21 (0:1). Мбенг, 33 (1:1). Мбенг, 63 (2:1). Садаев, 67 (3:1). Лебеденко, 83 (4:1). Манучарян, 87 (4:2). Мохаммади, 90+2 (5:2).
"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Дьембер (Оздоев, 75), Мохаммади, Митришев (Торже, 46), Пирис, Иванов, Лебеденко, Мбенг (Садаев, 66).
"Урал": Тимофеев, Кулаков (Новиков, 46), Динга, Панков, Меркулов, Коробов, Щербаков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Глушков, Павлюченко (Манучарян, 46).
Предупреждения: Панков, 36. Щербаков, 56.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Жвакин (Санкт-Петербург), Суховерхов (Воронеж).
29 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ТерекУрал 0:1 21' Роман Павлюченко pic.twitter.com/wOnclqKKZJ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ТерекУрал 1:1 33' Аблае Мбенг pic.twitter.com/SlZMKdtJOp– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ТерекУрал 3:1 67' Заур Садаев pic.twitter.com/XnZdpAddhZ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 апреля 2017 г.
PvsZ
shpasic, почему Ганчарэнка кинул команду, надо спросить у самого Ганчарэнки.
21:28
СереХа
На Терек очень низкий кэф был
21:24
shpasic
видимо, все предыдущие матчи Урала с Тереком тоже прошли под знаком финала кубка? что на них даже главные тренеры не приезжают.
21:04
rusfed 2.0
Классика честной игры
21:03
PvsZ
Нижеотписавшиеся не понимают, что финал Кубка намного важнее ничего не значащего матча с Тереком, и играть этот матч вторым составом было очевиднейшим решением.
21:01
shpasic
какая неожиданность! какое напряжение! как всегда в матчах Терека и Урала.
20:59
Jean4
Отличные финалисты кубка у нас, одни 0-4 проигрывают, другие 2-5.
20:58