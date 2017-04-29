"Терек" вышел в лидеры по волевым победам, установив рекорд результативности

"Терек" в домашнем матче 26-го тура премьер-лиги против "Урала" (5:2) уже в четвертый раз в нынешнем чемпионате добился победы, пропустив первым. По числу волевых побед грозненцы вышли на первое место в премьер-лиге, обогнав "Краснодар". Команда Рашида Рахимова дважды переламывала ход матчей с "Уралом" (4:1 и 5:2), по разу с "Ростовом" (2:1) и "Зенитом" (2:1).

По две волевые победы имеют в своем активе "Анжи" и "Зенит", по одной – "Амкар", "Локомотив", "Ростов", "Спартак" и "Урал". Екатеринбуржцы во второй раз уступили в благополучно складывавшемся матче, столько же подобных неудач у "Зенита" и "Рубина", больше у "Ростова" – три.

Кроме того, "Терек" впервые за время участия в чемпионатах России забил в одном матче пять мячей. Ранее лучшим результатом грозненской атаки были четыре гола, которые получали в 2009 году "Томь" (4:0), в 2013-м "Крылья Советов" (4:1), в 2014-м "Амкар" (4:0), в 2015-м "Спартак" (4:2), "Уфа" (4:1) и "Зенит" (4:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Терек" – "Урал"