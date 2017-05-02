"Терек" вновь может быть наказан за поддержку команды с использованием системы оповещения стадиона

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что на заседании будет рассмотрено использование системы оповещения стадиона в Грозном для поддержки команды хозяев во время матча 26-го тура чемпионата России "Терек" – "Урал". Напомним, что ранее клуб из Чечни неоднократно наказывался за подобное нарушение Дисциплинарного регламента.

– В Грозном во время игры "Терек" – "Урал" была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)