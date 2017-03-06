"Терек" вновь может быть наказан за поддержку команды с использованием системы оповещения стадиона

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что на заседании будет рассмотрено использование системы оповещения стадиона в Грозном для поддержки команды хозяев во время матча 18-го тура чемпионата России "Терек" – "Уфа" (0:1). Отметим, что клуб из столицы Чечни в этом сезоне неоднократно наказывался за подобное нарушение регламента.
– В матчах "Урал" – "Амкар" и "Крылья Советов" – "Локомотив" болельщики всех клубов скандировали ненормативную лексику, – сказал Григорьянц. – В Грозном во время игры "Терек" – "Уфа" была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев. (Сергей АСТАХОВ)
баламошка
Пусть подарят уже Рамзану золотую пятиметровую вувузелу.
14:12
Slim Taller
Вычтут из дани,которую платят Чечне.
13:38
shpasic
опять штраф на 5 тысяч? да их разорят на этих штрафах!
13:09
Тони Старк
Если снятыми очками накажут тогда может думать будут,а так весь этот цирк с микрофоном будет продолжаться.Хотя радует,что вой в матюгальник,левый пенальти не помогли тереку победить,молодец Сергей Богданыч так держать!
13:08
DR_DRIVE
Ну теперь деньги налогоплательщиков России пойдут на оплату штрафов, ФК "Терек".
13:01
Gordon
Сколько ещё там будут издеваться?! Идиотизм какой-то. Неужели нельзя хоть один раз НОРМАЛЬНО наказать?!
12:53