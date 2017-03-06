12:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" вновь может быть наказан за поддержку команды с использованием системы оповещения стадиона

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что на заседании будет рассмотрено использование системы оповещения стадиона в Грозном для поддержки команды хозяев во время матча 18-го тура чемпионата России "Терек""Уфа" (0:1). Отметим, что клуб из столицы Чечни в этом сезоне неоднократно наказывался за подобное нарушение регламента.

– В матчах "Урал""Амкар" и "Крылья Советов""Локомотив" болельщики всех клубов скандировали ненормативную лексику, – сказал Григорьянц. – В Грозном во время игры "Терек" – "Уфа" была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Пусть подарят уже Рамзану золотую пятиметровую вувузелу.

14:12

Slim Taller

Вычтут из дани,которую платят Чечне.

13:38

shpasic

опять штраф на 5 тысяч? да их разорят на этих штрафах!

13:09

Тони Старк

Если снятыми очками накажут тогда может думать будут,а так весь этот цирк с микрофоном будет продолжаться.Хотя радует,что вой в матюгальник,левый пенальти не помогли тереку победить,молодец Сергей Богданыч так держать!

13:08

DR_DRIVE

Ну теперь деньги налогоплательщиков России пойдут на оплату штрафов, ФК "Терек".

13:01

Gordon

Сколько ещё там будут издеваться?! Идиотизм какой-то. Неужели нельзя хоть один раз НОРМАЛЬНО наказать?!

12:53

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