"Терек" вновь может быть наказан за поддержку команды с использованием системы оповещения стадиона

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что на заседании будет рассмотрено использование системы оповещения стадиона в Грозном для поддержки команды хозяев во время матча 18-го тура чемпионата России "Терек" – "Уфа" (0:1). Отметим, что клуб из столицы Чечни в этом сезоне неоднократно наказывался за подобное нарушение регламента.

– В матчах "Урал" – "Амкар" и "Крылья Советов" – "Локомотив" болельщики всех клубов скандировали ненормативную лексику, – сказал Григорьянц. – В Грозном во время игры "Терек" – "Уфа" была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев. (Сергей АСТАХОВ)