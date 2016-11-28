11:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" вновь может быть наказан за поддержку команды с использованием системы оповещения стадиона

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что в матче 15-го тура чемпионата России "Терек""Спартак" (0:1) на стадионе была использована система оповещения для поддержки команды хозяев. Комитет рассмотрит этот эпизод на заседании, которое состоится 30 ноября.

– В Грозном на матче "Терек""Спартак" была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев. Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, – сказал Григорьянц. – Матч "Крылья Советов""Томь". На поле после финального свистка появились посторонние лица – болельщики хозяев.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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