11:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" вновь будет наказан за поддержку команды с использованием системы оповещения стадиона

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что на заседании будет рассмотрено использование системы оповещения стадиона в Грозном для поддержки команды хозяев во время матча 20-го тура чемпионата России "Терек"ЦСКА (0:1). Отметим, что клуб из столицы Чечни в этом сезоне неоднократно наказывался за подобное нарушение регламента.

– В Грозном во время игры "Терек" – ЦСКА была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев, - сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Алый Дракон

Если "Терек" не хочет подчиняться правилам, нужно поступить наоборот - просто разрешить и ВСЕМ остальным клубам использовать "систему оповещения стадиона для поддержки команды хозяев" )...

12:53

sb1006

Ума не хватает, чтобы ввести прогрессирующую систему штрафов с переносом на следующие сезоны? Вякнул в 10-м по счёту матче - получи минус половину годового бюджета клуба. Элементарно.

12:46

Патриот Сибири

Надо за 2 таких нарушения в сезоне лишать профессионального статуса и отправлять в КФК.

12:39

shpasic

ужас, опять штраф в 5 тысяч?!

12:28

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