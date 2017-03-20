"Терек" вновь будет наказан за поддержку команды с использованием системы оповещения стадиона

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что на заседании будет рассмотрено использование системы оповещения стадиона в Грозном для поддержки команды хозяев во время матча 20-го тура чемпионата России "Терек" – ЦСКА (0:1). Отметим, что клуб из столицы Чечни в этом сезоне неоднократно наказывался за подобное нарушение регламента.

– В Грозном во время игры "Терек" – ЦСКА была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев, - сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)