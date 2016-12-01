"Терек" сыграет с "Удинезе" на сборе в Италии

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов сообщил, что команда зимой проведет три сбора. Последний из них состоится в Италии, где команда проведет спарринги с "Виченцой", "Удинезе" и "Олимпией". Информация о первых двух сборах поступит позднее.

- У нас три сбора. Пока точно неизвестно, где они пройдут, - приводит пресс-служба "Терека" слова Рахимова. - Получится провести третий сбор в Италии, есть три соперника для товарищеских матчей - "Виченца", "Удинезе" и "Олимпия" (Любляна). Переговоры по первым двум сборам в стадии завершения. Раздадим ребятам на отпуск тренировочное домашнее задание. 11 - 12 января соберемся в Москве, будет медобследование. И уже после этого вылетим на первый сбор. На нем планируется провести 3 контрольных матча. На втором сборе планируем 4 - 5 матчей. Последний, третий сбор будет короткий. Нужно определиться, в какой стране мы будем проводить первые два сбора.