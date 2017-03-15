"Терек" расторг контракт с Педру Кеном

Полузащитник Педру Кен и "Терек" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует клубная пресс-служба. В текущем сезоне бразилец принял участие в одном матче в составе грозненцев. Хавбек перешел в российский клуб на правах свободного агента в феврале 2016 года.
"Желаем Педру Кену удачи и успехов в профессиональной карьере и в личной жизни!", – говорится в сообщении "Терека".
"Терек" расторг контракт с Педро Кеном по обоюдному согласию. pic.twitter.com/JXiHvggbrS– FC Terek Grozny ⚽️ (@fcterek) 15 марта 2017 г.