"Терек" расторг контракт с Педру Кеном

Полузащитник Педру Кен и "Терек" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует клубная пресс-служба. В текущем сезоне бразилец принял участие в одном матче в составе грозненцев. Хавбек перешел в российский клуб на правах свободного агента в феврале 2016 года.

"Желаем Педру Кену удачи и успехов в профессиональной карьере и в личной жизни!", – говорится в сообщении "Терека".