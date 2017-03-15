15:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" расторг контракт с Педру Кеном

0
0
0
0

Полузащитник Педру Кен и "Терек" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует клубная пресс-служба. В текущем сезоне бразилец принял участие в одном матче в составе грозненцев. Хавбек перешел в российский клуб на правах свободного агента в феврале 2016 года.

"Желаем Педру Кену удачи и успехов в профессиональной карьере и в личной жизни!", – говорится в сообщении "Терека".

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ