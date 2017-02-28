16:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" расторг контракт с Адилсоном

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"Терек" на своем сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Варкеном Адилсоном. Футболист обратился к клубу с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон по семейным обстоятельствам, и "Терек" пошел навстречу игроку.

Адилсон во время сборов летал в Бразилию в связи с болезнью отца. По возвращении он попросил досрочно расторгнуть контракт, так как намерен находиться рядом с родными на родине. 30-летний футболист играет за "Терек" с 2011 года, а в текущем сезоне провел всего три матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/page/8229

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