"Терек" расторг контракт с Адилсоном

"Терек" на своем сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Варкеном Адилсоном. Футболист обратился к клубу с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон по семейным обстоятельствам, и "Терек" пошел навстречу игроку.

Адилсон во время сборов летал в Бразилию в связи с болезнью отца. По возвращении он попросил досрочно расторгнуть контракт, так как намерен находиться рядом с родными на родине. 30-летний футболист играет за "Терек" с 2011 года, а в текущем сезоне провел всего три матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.