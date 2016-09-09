"Терек" провел тренировку на "Арене ЦСКА"

В пятницу вечером "Терек" провели тренировку перед игрой 6-го тура чемпионата России против ЦСКА на новом стадионе армейцев, сообщает пресс-служба грозненцев. Тренерский штаб и футболисты оценили высокое качество газона, на котором в субботу предстоит провести первый официальный матч.

В столицу "Терек" приехал полным составом, травмированных, за исключением полузащитника Адилсона Варкена, в составе нет.