23:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" провел тренировку на "Арене ЦСКА"

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В пятницу вечером "Терек" провели тренировку перед игрой 6-го тура чемпионата России против ЦСКА на новом стадионе армейцев, сообщает пресс-служба грозненцев. Тренерский штаб и футболисты оценили высокое качество газона, на котором в субботу предстоит провести первый официальный матч.

В столицу "Терек" приехал полным составом, травмированных, за исключением полузащитника Адилсона Варкена, в составе нет.

Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/newslist/#7616

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

"ТЕПЕРЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК ЦСКА СТАНЕТ НАСТОЯЩИМ ЛИДЕРОМ". Он всегда был лидером и помогал команде КОВАТЬ победы на футбольных полях на других стадионах. А теперь, со строительством домашнего стадиона, это будет делать легче и в пределах футбольных приличий! ПРИЗЫВАЮ всех болельщиков ЦСКА показать ВСЕМ пример спокойствия и разумной поддержки - без мата, пиротехники, бросаний предметов, выбеганий и уханий. Вот тогда болельщики ЦСКА будут самыми ЛУЧШИМИ и их будут ставить в пример другим! Давайте поддержим эту инициативу и станем лучшими! Давайте покажем всем пример приличия и поддержки! Это очень важно для каждого болельщика ЦСКА и для футбольной России! МЫ ПЕРВЫЕ и всем ПРИМЕР! УРА! ВПЕРЁД ЦСКА! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

23:57

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