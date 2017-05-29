"Терек" проведет переговоры о продлении контракта с футболистом Ивановым 30 мая

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров подчеркнул, что руководство клуба обсудит возможность пролонгации соглашения с полузащитником Олегом Ивановым 30 мая, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что подписать контракт с хавбеком намерено московское "Динамо".

Срок договора 30-летнего россиянина с грозненцами истекает 31 мая, после чего он может стать свободным агентом.

Иванов выступает за "Терек" с декабря 2011 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 20 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол, а также две встречи Кубка страны.