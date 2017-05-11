"Терек" прошел лицензирование РФС

"Терек" успешно прошел лицензирование для участия в чемпионате России на следующий сезон. По словам представителя грозненцев, у организации нет замечаний к клубу.

За три тура до окончания розыгрыша российской премьер-лиги "Терек" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка, что на 3 меньше, чем у "Краснодара", который расположился на четвертой строчке.

- Мы прошли лицензирование для участия в Российской премьер-лиге следующего сезона, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы грозненцев. - Получили соответствующий сертификат, процедуру всю выполнили, замечаний к нам нет.