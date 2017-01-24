17:04 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" продлил контракт с Вилькером

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На своем официальном сайте "Терек" объявил о продлении контракта с венесуэльским защитником Анхелем Вилькером. Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на два года, предыдущее истекало в конце сезона-2018/19. Грозненский клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Вилькер выступает за "Терек" с 2016 года и провел за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых забил один мяч. Ранее он выступал за "Депортиво Тачира", в составе которого провел 35 игр и забил 3 гола. За сборную Венесуэлы на счету Вилькера 13 игр.

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/newslist/#8121

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