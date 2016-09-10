"Терек" поздравил ЦСКА с открытием нового стадиона

"Терек" на своем официальном сайте опубликовал поздравление в адрес ЦСКА в связи с открытием нового стадиона армейского клуба. Сегодня на "Арене ЦСКА" состоится матч 6-го тура чемпионата России между московской и грозненской командами.

Приводим текст поздравления полностью:

Президенту ПФК ЦСКА Гинеру Е. Л.

Уважаемый Евгений Леннорович!

От имени коллектива АНО РФК "Терек" Грозный имени А.А.Кадырова и от меня лично примите искренние поздравления по случаю открытия нового стадиона "Арена ЦСКА".

Это историческое событие в жизни не только армейского клуба, но и всего российского спорта. Открытие новых арен способствует популяризации здорового образа жизни, массовому привлечению детей и юношества к занятиям спортом. А для футбольного клуба ЦСКА, со своей более чем вековой славной историей, стадион является родным домом.

Особенно приятно, что футбольному клубу "Терек" выпала честь играть с ПФК ЦСКА в матче открытия стадиона и быть причастным к этому историческому событию.

Желаю вашему клубу как можно больше ярких и зрелищных матчей на новой арене. А сегодня пусть победит сильнейший.

Президент АНО РФК "Терек" Грозный им. А. А. Кадырова

М. Х. Даудов