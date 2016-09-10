17:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" поздравил ЦСКА с открытием нового стадиона

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"Терек" на своем официальном сайте опубликовал поздравление в адрес ЦСКА в связи с открытием нового стадиона армейского клуба. Сегодня на "Арене ЦСКА" состоится матч 6-го тура чемпионата России между московской и грозненской командами.

Приводим текст поздравления полностью:

Президенту ПФК ЦСКА Гинеру Е. Л.
Уважаемый Евгений Леннорович!
От имени коллектива АНО РФК "Терек" Грозный имени А.А.Кадырова и от меня лично примите искренние поздравления по случаю открытия нового стадиона "Арена ЦСКА". 
  Это историческое событие в жизни не только армейского клуба, но и всего российского спорта. Открытие новых арен способствует популяризации здорового образа жизни, массовому привлечению детей и юношества к занятиям спортом. А для футбольного клуба ЦСКА, со своей более чем вековой славной историей, стадион является родным домом. 
  Особенно приятно, что футбольному клубу "Терек" выпала честь играть с ПФК ЦСКА в матче открытия стадиона и быть причастным к этому историческому событию. 
  Желаю вашему клубу как можно больше ярких и зрелищных матчей на новой арене. А сегодня пусть победит сильнейший.
Президент АНО РФК  "Терек" Грозный им. А. А. Кадырова
М. Х. Даудов

Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/newslist/#7620

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