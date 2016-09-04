"Терек" полностью поддерживает Рахимова

"Терек" полностью поддерживает главного тренера команды Рашида Рахимова, который пропустил несколько недель из-за болезни. Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров. Ранее Рахимов из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го туров против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов.

- Клуб полностью поддерживает Рахимова, у него полный кредит доверия. Если человек заболел, это не повод для того, чтобы ему не доверять, - цитирует ТАСС Айдамирова.

После пяти туров чемпионата России "Терек" располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков.