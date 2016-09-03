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"Терек" пока не знает, где сыграет с ЦСКА

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"Терек" продолжает подготовку к гостевому матчу 6-го тура премьер-лиги против ЦСКА (10 сентября), информирует официальный сайт грозненской команды. Сообщается, что "Терек" пока не получил информационного письма от армейцев о месте проведения игры, предполагается, что она станет первой официальной встречей на новом стадионе красно-синих – "Арене ЦСКА".

"Терек" готовится к поединку под руководством главного тренера Рашида Рахимова. Специалист после небольшого перерыва из-за болезни присоединился к подопечным. В субботу грозненцы провели две тренировки. На тренировках отсутствуют шесть игроков, которые вызваны в свои сборные: Андрей Семенов, Милад Мохаммади, Габриэль Торже, Анхель Вилькер, Беким Балай и Одисе Роши.

Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/newslist/#7595

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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