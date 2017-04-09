"Терек" поддерживает просьбу "Анжи" не проводить домашние матчи по пятницам

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров подчеркнул, что клуб поддерживает инициативу "Анжи" не проводить матчи чемпионата России по пятницам. В четверг пресс-служба "Анжи" сообщила, что руководство команды обратилось в РФПЛ с просьбой не ставить домашние матчи клуба на пятницу, потому что это священный день для мусульман.

– Мы пока не обращались в РФПЛ с подобной инициативой, так как наши матчи на пятницу не ставили, – цитирует ТАСС Айдамирова. – Но в рабочий дни всегда непросто проводить матчи, и пробки бывают, и людей меньше приходит. Выходные – оптимальный вариант для проведения игр. Но мы готовы поддержать инициативу "Анжи".