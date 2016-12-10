"Терек" планирует усилиться во время зимнего трансферного окна

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров подчеркнул, что главный тренер грозненцев Рашид Рахимов доволен нынешним составом команды. По словам руководителя, зимой клуб планирует усиление некоторых позиций.

- Текущий состав устраивает Рашида Рахимова, однако усиление в зимнее трансферное окно планируется, - приводит ТАСС слова Айдамирова. - На какие позиции, пока секрет. Все новые игроки, пришедшие в "Терек", устраивают тренерский штаб, можно сказать, что мы довольны. Особенно выделяется трансфер Балая, вы видите, насколько переход этого игрока оказался удачным, восемь мячей человек забил. И клуб, и игрок - все довольны.

Проблем с финансированием "Терек" не испытывает. Перед сезоном мы значительно сократили зарплатную ведомость. Однако сложности, конечно, есть, все живем в одной стране. Кризис на всех сказывается.

На вопрос об объективности судейства в матчах с участием грозненской команды Айдамиров ответил, что он не видит предвзятости со стороны судейского корпуса.

- В игре со "Спартаком" все было нормально, все судьи ошибаются. Надеемся, что все ошибки в сторону нашей команды делаются судьями непреднамеренно, - подчеркнул он.

Также генеральный директор надеется, что во второй половине сезона "Терек" перестанут считать "домашней" командой.

Как говорится, дома стены помогают, но не могу сказать, что мы именно домашняя команда, так как мы набрали достаточно много очков в первой части сезона. Команда находится в процессе становления, много новых игроков появилось в начале сезона. Надеемся, во второй половине сезона будет меньше разговоров о том, что "Терек" - домашняя команда. Цель у команды на вторую половину сезона одна - побеждать в каждой игре; посмотрим, где окажемся в конце сезона, - подытожил Айдамиров.