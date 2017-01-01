18:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" отзаявил Уциева и Садаева

0
0
0
1

Ризван Уциев и Заур Садаев были внесены "Тереком" в список отзаявленных игроков. 28-летний защитник является воспитанником клуба. Уциев выступает за первую команду "Терека" с 2005 года. В последних сезонах он выходил на поле с капитанской повязкой. Всего на его счету 5 голов в 115 матчах за грозненцев во всех турнирах.

Садаев – также воспитанник "Терека". За первую команду играет с 2006 года. Отдавался в аренды иерусалимскому "Бейтару", польским "Лехии" и "Леху". На его счету два матча и один гол за вторую сборную России. За "Терек" 27-летний форвард сыграл в 82 встречах во всех турнирах, забив девять мячей.

Дополнительная информация

http://www.rfpl.org/players/otzayavka/

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

джо

Чтобы это значило?

18:33

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ