"Терек" отверг предложение "Атлетику Минейру" по Адилсону

Криштиану Маника, агент полузащитника "Терека" Адилсона, сообщил, что в декабре футболист вел переговоры о вероятном переходе в "Атлетику Минейру". Тем не менее, грозненский клуб отказался отпускать хавбека и намерен удержать бразильца в команде как минимум до истечения контракта, который действует до мая наступившего года.

– Мы общались с "Атлетику Минейру" и были заинтересованы в переходе, но российский клуб отверг вариант с трансфером, – цитирует Globo Маника. – С уверенностью могу сказать, что нет никаких шансов на уход Адилсона из "Терека" до конца его контракта. Есть интерес и от других бразильских клубов, а у игрока есть желание вернуться, ведь в Европе он выступает уже пять лет.

Напомним, что 29-летний хавбек перешел в "Терек" в 2012 году из "Гремиу". В текущем сезоне на счету Адилсона три матча в премьер-лиге.