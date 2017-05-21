 "Терек" отправил "Крылья Советов" в ФНЛ. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" отправил "Крылья Советов" в ФНЛ

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В матче 30-го тура чемпионата России "Крылья Советов" дома уступили "Тереку" со счетом 1:3. Голами в составе грозненцев отметились Аблай Мбенг, Милад Мохаммади и Беким Балай. Единственный мяч самарцев с пенальти забил Жанни Брюно.

Команда Рашида Рахимова набрала 48 очков и завершает чемпионат России на пятом месте. Самарский клуб занял по итогам сезона 15-ю строчку в турнирной таблице и вылетел из премьер-лиги.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Терек" (Грозный) – 1:3 (0:1)

Голы: Мбенг, 38 (0:1). Мохаммади, 57 (0:2). Балай, 76 (0:3). Брюно, 90+1 - с пенальти (1:3).

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Терек"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Versus67

По самаре давно ФНЛ плачет....продажные заслужили.

16:57

сп@рт@к

Крылья выиграли 4:0 у чемпиона, и вылетели...Не типичный случай.) Посмотрим, как Тула сыграет с Енисеем. Если уж два клуба разгромят будущего чемпиона, и вылетят...Такого, в истории футбола, думаю, еще не было.

16:56

самарец

туда им и дорога

16:56