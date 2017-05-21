"Терек" отправил "Крылья Советов" в ФНЛ

В матче 30-го тура чемпионата России "Крылья Советов" дома уступили "Тереку" со счетом 1:3. Голами в составе грозненцев отметились Аблай Мбенг, Милад Мохаммади и Беким Балай. Единственный мяч самарцев с пенальти забил Жанни Брюно.
Команда Рашида Рахимова набрала 48 очков и завершает чемпионат России на пятом месте. Самарский клуб занял по итогам сезона 15-ю строчку в турнирной таблице и вылетел из премьер-лиги.
Чемпионат России
Премьер-лига
30-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Терек" (Грозный) – 1:3 (0:1)
Голы: Мбенг, 38 (0:1). Мохаммади, 57 (0:2). Балай, 76 (0:3). Брюно, 90+1 - с пенальти (1:3).
Versus67
По самаре давно ФНЛ плачет....продажные заслужили.
16:57
сп@рт@к
Крылья выиграли 4:0 у чемпиона, и вылетели...Не типичный случай.) Посмотрим, как Тула сыграет с Енисеем. Если уж два клуба разгромят будущего чемпиона, и вылетят...Такого, в истории футбола, думаю, еще не было.
16:56
самарец
туда им и дорога
16:56