"Терек" отправил "Крылья Советов" в ФНЛ

В матче 30-го тура чемпионата России "Крылья Советов" дома уступили "Тереку" со счетом 1:3. Голами в составе грозненцев отметились Аблай Мбенг, Милад Мохаммади и Беким Балай. Единственный мяч самарцев с пенальти забил Жанни Брюно.

Команда Рашида Рахимова набрала 48 очков и завершает чемпионат России на пятом месте. Самарский клуб занял по итогам сезона 15-ю строчку в турнирной таблице и вылетел из премьер-лиги.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Терек" (Грозный) – 1:3 (0:1)

Голы: Мбенг, 38 (0:1). Мохаммади, 57 (0:2). Балай, 76 (0:3). Брюно, 90+1 - с пенальти (1:3).

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Терек"