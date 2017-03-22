"Терек" оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды с помощью системы оповещения стадиона

КДК РФС вынес решения по матчу 20-го тура чемпионата России "Терек" - ЦСКА. Во время матча в Грозном была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев. "Терек" оштрафован на 100 000 рублей. (Андрей МУРНИК)