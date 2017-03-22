15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды с помощью системы оповещения стадиона

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КДК РФС вынес решения по матчу 20-го тура чемпионата России "Терек" - ЦСКА. Во время матча в Грозном была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев. "Терек" оштрафован на 100 000 рублей. (Андрей МУРНИК)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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BATAMAN

пора уже очки снимать за крики. эти 100 тысяч для них ерунда.

16:11

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