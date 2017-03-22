"Терек" оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды с помощью системы оповещения стадиона

КДК РФС вынес решения по матчу 20-го тура чемпионата России "Терек" - ЦСКА. Во время матча в Грозном была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев. "Терек" оштрафован на 100 000 рублей. (Андрей МУРНИК)
КДК РФС вынес решения по матчу 20-го тура чемпионата России "Терек" - ЦСКА. Во время матча в Грозном была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев. "Терек" оштрафован на 100 000 рублей. (Андрей МУРНИК)
BATAMAN
пора уже очки снимать за крики. эти 100 тысяч для них ерунда.
16:11