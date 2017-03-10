13:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды по громкой связи

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Терек" по итогам заседания комитета по матчам 18-го тура премьер-лиги оштрафован на 100 тысяч рублей. Во время домашней встречи с "Уфой" (0:1) на "Ахмат Арене" снова использовали систему оповещения стадиона для поддержки грозненской команды. Также руководитель КДК отметил, что на данный момент в регламенте нет иного наказания за подобное нарушение.

– "Терек" оштрафован на 100 000 рублей за неоднократное использование системы оповещения зрителей для поддержки принимающей команды, – сказал Григорьянц.

– Когда КДК сможет повлиять на эту ситуацию с поддержкой своей команды на стадионе в Грозном? Она повторяется из года в год...

– Два года тому назад РФПЛ исключила эту норму из регламента, и два сезона ее не было, мы не наказывали за это, она введена с этого сезона. Будем думать, будем этот вопрос обсуждать. Возможно, со следующего сезона будем квалифицировать по другой статье. По этой статье других норм наказания у нас нет. (Андрей МУРНИК)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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