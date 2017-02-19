"Терек" обыграл словенскую "Горицу"

"Терек" обыграл в товарищеском матче словенский клуб "Горица" – 1:0.
Товарищеский матч
"Терек" (Россия) – "Горица" (Словения) – 0:1 (0:0)
"Терек": Гудиев, Плиев, Дьембер, Мохаммади, Лебеденко, Оздоев, Кадыров, Мирзов, Бериша, Садаев, Мбенг.
19 февраля. Фаганья. Стадион Stadio Fagagna
Ruslanas
Да ты шо, прямо таки обыграл! Журналист был пьян!)))))
22:21
grroznyi85
"Терек" обыграл в товарищеском матче словенский клуб "Горица" – 1:0. Товарищеский матч "Терек" (Россия) – "Горица" (Словения) – 0:1 (0:0) ---------------------------------- Ну окей.)))
21:51