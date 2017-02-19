21:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" обыграл словенскую "Горицу"

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"Терек" обыграл в товарищеском матче словенский клуб "Горица" – 1:0.

Товарищеский матч

"Терек" (Россия) – "Горица" (Словения) – 0:1 (0:0)

"Терек": Гудиев, Плиев, Дьембер, Мохаммади, Лебеденко, Оздоев, Кадыров, Мирзов, Бериша, Садаев, Мбенг.

19 февраля. Фаганья. Стадион Stadio Fagagna

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ruslanas

Да ты шо, прямо таки обыграл! Журналист был пьян!)))))

22:21

grroznyi85

"Терек" обыграл в товарищеском матче словенский клуб "Горица" – 1:0. Товарищеский матч "Терек" (Россия) – "Горица" (Словения) – 0:1 (0:0) ---------------------------------- Ну окей.)))

21:51

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