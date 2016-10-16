"Терек" обыграл "Анжи" и вышел на второе место в первенстве молодежек

"Терек" в выездном матче 10-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги обыграл "Анжи" - 1:0. Это позволило грозненцам обойти потерявший очки "Зенит" подняться на чистое второе место в таблице. От лидера - ЦСКА - их отделяет три очка.

В другом поединке игрового дня "Арсенал" разгромил "Краснодар" - 3:0, одержав первую победу в сезоне. Несмотря на выигрыщ, туляки продолжают занимать последнее место в таблице.

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10-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Краснодар" (Краснодар) - 3:0 (2:0)

Голы: Изотов, 12 (1:0). Мингазов, 32 (2:0). Максумов, 90+6 (3:0).

"Анжи" (Махачкала) - "Терек" (Грозный) - 0:1 (0:1)

Гол: Исмаилов, 43.