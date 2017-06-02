"Терек" объявил об уходе Оздоева и Дьембера

"Терек" на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Магомеда Оздоева и защитника Норберта Дьембера. Оба футболиста выступали за грозненскую команду в этом сезоне на правах аренды. Клуб пожелал им всего наилучшего.

В заявлении "Терека" говорится следующее:

В зимнее трансферное окно в "Терек" на правах аренды до конца сезона перешли полузащитник Магомед Оздоев и защитник Норберт Дьембер. Футболисты возвращаются в свои клубы, в "Рубин" и "Рому" соответственно.



В весенней части чемпионата Магомед Оздоев провел за "Терек" шесть игр, а Норберт Дьембер - семь. Клуб выражает игрокам признательность за время, проведенное в "Тереке". Как настоящие профессионалы, ребята отдавали все силы, выходя на поле. Желаем Магомеду Оздоеву и Норберту Дьемберу больших побед в футболе, счастья в личной жизни! Удачи вам!