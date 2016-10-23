"Терек" начал подготовку к матчу с "Уфой"

"Терек" провел восстановительную тренировку после победы над "Рубином" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России, сообщает официальная страница клуба в Instagram. Перед началом игры команда поздравила с днем рождения защитника Родолфу. Он и остальные футболисты, которые не принимали участия в поединке, провели полноценное занятие.
Участники поединка совершили пробежку, провели работу с тренером по физподготовке и отправились для восстановительных занятий на базе. Ближайший поединок "Терек" проведет 26 октября в Грозном против "Уфы" в рамках 1/8 финала Кубка России.
В воскресенье подопечные Рашида Рахимова провели восстановительную тренировку после состоявшейся накануне игры с "Рубином". В её начале коллектив поздравил с днём рождения бразильского легионера Родолфо. Именинник вместе с партнёрами, которые не принимали участие в матче, провели полноценную тренировку. Другая группа - основной состав в матче с казанами, совершила пробежку, провела работу с тренером по физподготовке и отправилась на базу для восстановительных процедур. Команда начала подготовку к очередной игре. Уже в среду 26 октября в 19:00 в матче 1/8 финала Кубка России "Терек" сыграет с "Уфой" на домашней арене #Терек #Уфа #ТерекУфа #КубокРоссии