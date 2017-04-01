"Терек" начал переговоры с Ивановым о новом контракте

"Терек" начал переговоры с полузащитником Олегом Ивановом о новом контракте. В начале марта 30-летний хавбек говорил, что грозненский клуб пока не предлагал ему продлить соглашение. Нынешний контракт Иванова с "Тереком" истекает по окончании этого сезона. Иванов выступает за грозненскую команду с 2012 года.

– Мы в процессе обсуждения с Олегом, но о чем и как мы говорим, мы пока не комментируем, – приводит ТАСС слова генерального директора "Терека" Ахмеда Айдамирова. – Сейчас он лечится, вернется – будем общаться дальше. Желание сохранить его у нас есть.