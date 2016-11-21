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"Терек" и "Томь" сыграли вничью

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"Терек" и "Томь" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России в Грозном. Хозяева не смогли вернуться на третье место, пропустив ЦСКА. У команд равное количество очков – по 25, но армейцы опережают грозненскую команду за счет дополнительных показателей. "Томь" с 9 очками покинула зону вылета, обойдя "Арсенал" и поднявшись на 14-е место. Гости прервали 4-матчевую серию поражений. 

26 ноября в следующем туре "Терек" принимает лидера премьер-лиги "Спартак".

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Терек" (Грозный) – "Томь" (Томск) – 0:0

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши (Грозав, 78), Пирис (Мбенг, 80), Кузяев, Иванов, Митришев (Мирзов, 73), Балай.

"Томь": Коченков, Комбаров, Яблонский, Жиров, Тишкин, Дудиев (Погребняк, 90+1), Баляйкин, Ковальчук, Голышев, Попов (Кудряшов, 75), Касьян (Самодин, 66).

Предупреждения: Ковальчук, 32. Касьян, 36. Дудиев, 53. Самодин, 90+3.

Судьи: ТУРБИН (Москва), Глот (Ярославль), Петросян (Бронницы).

21 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" – "Томь"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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