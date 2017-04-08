"Терек" дома обыграл "Арсенал" и вышел на пятое место

"Терек" на своем поле нанес поражение тульскому "Арсеналу" в матче 22-го тура чемпионата России – 3:1. Дублем в составе грозненской команды отметился Магомед Митришев. Отметим, что команда Рашида Рахимова одержала первую победу с 1 декабря 2016 года.

"Терек" набрал 33 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. У "Арсенала" осталось 18 баллов и 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре "Терек" на выезде сыграет с "Оренбургом", а "Арсенал" примет "Локомотив".

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Терек" (Грозный) – "Арсенал" (Тула) – 3:1 (2:0)

Голы: Митришев, 5 (1:0). Митришев, 20 (2:0). Расич, 77 - с пенальти (2:1). Бериша, 90+1 (3:1).

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Кузяев, Пирис, Дьембер, Грозав (Оздоев, 65), Митришев (Бериша, 75), Балай (Мбенг, 71).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Вергара, 46), Сунзу, Александров, Власов (Буранов, 46), Горбатенко (Шевченко, 86), Бурчану, Думбья, Расич.

Предупреждения: Думбья, 57. Бурчану, 66. Дьембер, 76.

Судьи: ЛЕВНИКОВ. Веретешкин (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

8 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" – "Арсенал"