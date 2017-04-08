"Терек" дома обыграл "Арсенал" и вышел на пятое место

"Терек" на своем поле нанес поражение тульскому "Арсеналу" в матче 22-го тура чемпионата России – 3:1. Дублем в составе грозненской команды отметился Магомед Митришев. Отметим, что команда Рашида Рахимова одержала первую победу с 1 декабря 2016 года.
"Терек" набрал 33 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. У "Арсенала" осталось 18 баллов и 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре "Терек" на выезде сыграет с "Оренбургом", а "Арсенал" примет "Локомотив".
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Терек" (Грозный) – "Арсенал" (Тула) – 3:1 (2:0)
Голы: Митришев, 5 (1:0). Митришев, 20 (2:0). Расич, 77 - с пенальти (2:1). Бериша, 90+1 (3:1).
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Кузяев, Пирис, Дьембер, Грозав (Оздоев, 65), Митришев (Бериша, 75), Балай (Мбенг, 71).
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Вергара, 46), Сунзу, Александров, Власов (Буранов, 46), Горбатенко (Шевченко, 86), Бурчану, Думбья, Расич.
Предупреждения: Думбья, 57. Бурчану, 66. Дьембер, 76.
Судьи: ЛЕВНИКОВ. Веретешкин (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
8 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ТерекАрсенал 2:1 77' Федерико Расич (Пенальти) pic.twitter.com/QhmcGFDHhz– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ТерекАрсенал 2:0 20' Магомед Митришев (Дубль) pic.twitter.com/CF14TqKYMq– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ТерекАрсенал 1:0 5' Магомед Митришев pic.twitter.com/Dj5tZl4hfg– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.