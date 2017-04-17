"Терек" будет принимать решение о продлении контракта с Рахимовым в мае

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров подчеркнул, что руководство клуба будет принимать решение о продлении контракта с главным тренером команды Рашидом Рахимовым в мае. Рахимов возглавляет "Терек" с ноября 2013 года. Контракт специалиста истекает по окончании сезона-2016/17. Грозненский клуб после 23 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка.

– Сейчас тренер работает, чемпионат продолжается, – цитирует "Р-Спорт" Айдамирова. – О продлении контракта с Рахимовым мы будем принимать решение в мае, по окончании чемпионата. Что касается футболистов, с которыми истекают контракты, то мы уже ведем переговоры, но я не хотел бы конкретизировать.