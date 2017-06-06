"Терек" будет переименован в "Ахмат"

Руководящий совет "Терека" принял решение о переименовании клуба в "Ахмат". Такое решение было принято по многочисленным просьбам болельщиков.
- Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат", - цитирует ТАСС генерального директора клуба Ахмеда Айдамирова. - Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.
Почему приняли такое решение? Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не "Терек" Грозный, а "Ахмат" Грозный. Будем стараться оправдывать это название.
Нищ, дрищ, живу с мамкой
ФК Дыровы
17:43
Тополь-М
Клуб ваш существует благодаря ВВП, ну ни как не тов. Кадыровым. Тем не менее, предлагаю дальше пойти: республику переименовать.
17:38
sanek7618
Мутят с ослами, что тут еще говорить.
17:36
Easycure
потом Рамзан назовут, по тем же просьбам
17:34
Доктор-Ч
... решение было принято по многочисленным просьбам болельщиков... А народ то в курсе, что по их многочисленным???
17:32
Митяй Антибомж
Ахаха )) Клоуны.
17:23
Курдин
Борис (Ебург), Медвепут (Питер)
17:18
Критик
Чьими чаями чаевничаете? Чай Ахмат?! Почему не ФК Кадыров?
17:14
shpasic
ждём ФК Газпром, ФК Федун, ПФК Гинер, ФК Арутюнян и т.д.
17:12