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"Терек" без Иванова, Торже и игроков сборных начал подготовку к матчу с "Амкаром"

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В четверг футболисты грозненской команды возобновили тренировочный процесс после трех выходных дней, сообщает пресс-служба клуба. Тем самым "Терек" начал подготовку к матчу 21-го тура с "Амкаром". Эта игра состоится в Перми 2 апреля. Ближайшую неделю футболисты чеченской команды будут работать в укороченном составе. Сразу девять футболистов находятся в расположении своих национальных сборных. По-прежнему находится на лечении Габриэль Торже, которого беспокоят боли в спине. Тренироваться в ближайшие дни противопоказано и Олегу Иванову, которому на прошлой неделе вырезали гланды. С основной командой тренируется группа игроков молодежного состава. 

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Материалы REN-TV

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