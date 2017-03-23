"Терек" без Иванова, Торже и игроков сборных начал подготовку к матчу с "Амкаром"

В четверг футболисты грозненской команды возобновили тренировочный процесс после трех выходных дней, сообщает пресс-служба клуба. Тем самым "Терек" начал подготовку к матчу 21-го тура с "Амкаром". Эта игра состоится в Перми 2 апреля. Ближайшую неделю футболисты чеченской команды будут работать в укороченном составе. Сразу девять футболистов находятся в расположении своих национальных сборных. По-прежнему находится на лечении Габриэль Торже, которого беспокоят боли в спине. Тренироваться в ближайшие дни противопоказано и Олегу Иванову, которому на прошлой неделе вырезали гланды. С основной командой тренируется группа игроков молодежного состава.

Публикация от FC "Terek" Grozny (@fcterekgrozny) Мар 23 2017 в 12:01 PDT