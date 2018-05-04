Терехов и Марков не помогут "Динамо" в матче с "Тосно"

Полузащитник "Динамо" Антон Терехов продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок, из-за которого не выходили на поле с декабря 2017-го. Как сообщили "СЭ" в пресс-службе бело-голубых, 20-летний Терехов не примет участие в матче 29-го тура РФПЛ с "Тосно".

Остальные футболисты "Динамо" всю неделю тренировались в полном составе. Вместе с командой занимался и Самба Соу – полузащитник из-за дисквалификации пропустил игру с "Рубином" (0:0). Из-за перебора желтых карточек с "Тосно" не сыграет форвард Евгений Марков, который в первой части сезона выступал за клуб из Ленинградской области и зимой перешел в "Динамо".

Напомним, что игра пройдет в Санкт-Петербурге 5 мая, начало в 14.00. (Игорь НОВИКОВ)