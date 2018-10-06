"Теперь у "Спартака" будет белая полоса". Болельщики красно-белых предвкушают дебют Еременко

"Спартак" с полузащитником Романом Еременко отправился в Красноярск на игру 10-го тура чемпионата России против "Енисея". Сегодня, 6 октября, истекла двухлетняя дисквалификация 31-летнего хавбека.
Болельщики красно-белых в Инстаграме активно обсуждают возможный дебют Еременко за "Спартак". "СЭ" публикует мнения фанатов.
Madeofstars Надеемся на двух Романов (Еременко и Зобнина. - Прим. "СЭ")?
d_buyanova С нетерпением жду завтра участие Романа в матче! Вперед, "Спартак"!
revizzorr3 Ромэло, давай давай
luomando Roman is back
mary_aginskay Роман, ждем выхода на поле, вперед "Спартак"
emartem Еременко с Ханни будет топ-связка в атаке
vladimir_krasno_solnyshko Надеюсь Роман Е. добавит мысли в игре гладиаторов, потому что желания много, а качества нет. Возможно получится тандем двух Романов - это будет лучше... В любом случае "Спартак Москва", ты не один с тобою мы. Мы победим
matvei_matveich Ура! Еременко
vadikeee Хочется увидеть Еременко в деле.
Ruslanvelioglu С приходом Еременко теперь у "Спартака" будет белая полоса
"Енисей" - "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/BoltlzaHOgZ/?hl=ru&taken-by=fcsm_official