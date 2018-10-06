"Теперь у "Спартака" будет белая полоса". Болельщики красно-белых предвкушают дебют Еременко

"Спартак" с полузащитником Романом Еременко отправился в Красноярск на игру 10-го тура чемпионата России против "Енисея". Сегодня, 6 октября, истекла двухлетняя дисквалификация 31-летнего хавбека.

Болельщики красно-белых в Инстаграме активно обсуждают возможный дебют Еременко за "Спартак". "СЭ" публикует мнения фанатов.

Madeofstars Надеемся на двух Романов (Еременко и Зобнина. - Прим. "СЭ")?

d_buyanova С нетерпением жду завтра участие Романа в матче! Вперед, "Спартак"!

revizzorr3 Ромэло, давай давай

luomando Roman is back

mary_aginskay Роман, ждем выхода на поле, вперед "Спартак"

emartem Еременко с Ханни будет топ-связка в атаке

vladimir_krasno_solnyshko Надеюсь Роман Е. добавит мысли в игре гладиаторов, потому что желания много, а качества нет. Возможно получится тандем двух Романов - это будет лучше... В любом случае "Спартак Москва", ты не один с тобою мы. Мы победим

matvei_matveich Ура! Еременко

vadikeee Хочется увидеть Еременко в деле.

Ruslanvelioglu С приходом Еременко теперь у "Спартака" будет белая полоса

"Енисей" - "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)