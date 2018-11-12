23:38 12 ноября | Футбол — РПЛ

"Теперь ты один из нас!" Панов приветствует Кононова в "Спартаке"

Запись в Инстаграме Александра Панова.
Запись в Инстаграме Александра Панова.
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Бывший форвард сборной России и "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов прокомментировал назначение Олега Кононова главным тренером красно-белых. Экс-игрок оставил запись с коллажом в своем Инстаграме, сравнив специалист с гладиатором.

"У тебя великое имя. Прежде, чем убить тебя, он должен убить твое имя. "Спартак" никому не удастся убить!!! Удачи тебе, Тренер!!! Теперь ты один из нас и имя твое Гладиатор!!!" – написал Панов.

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