"Теперь ты один из нас!" Панов приветствует Кононова в "Спартаке"

Бывший форвард сборной России и "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов прокомментировал назначение Олега Кононова главным тренером красно-белых. Экс-игрок оставил запись с коллажом в своем Инстаграме, сравнив специалист с гладиатором.

"У тебя великое имя. Прежде, чем убить тебя, он должен убить твое имя. "Спартак" никому не удастся убить!!! Удачи тебе, Тренер!!! Теперь ты один из нас и имя твое Гладиатор!!!" – написал Панов.