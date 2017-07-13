22:31 | Футбол — РФПЛ

Теннисист Фоньини выложил фото в майке "Зенита"

Фабио ФОНЬИНИ. Фото Инстаграм Фабио ФОНЬИНИ. Фото Инстаграм
Фабио ФОНЬИНИ. Фото Инстаграм
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Итальянский теннисист Фабио Фоньини выложил в stories в своем Инстаграме фото в майке "Зенита". С этого лета клуб из Санкт-Петербурга возглавляет его соотечественник Роберто Манчини. Также Фоньини на итальянском пожелал удачи сине-бело-голубым.

Фабио ФОНЬИНИ. Фото Инстаграм
Фабио ФОНЬИНИ. Фото Инстаграм
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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IIIenoT

Millwall82 Вообще то есть, в стори. Правда не фото, а видосик) Еще желает победы.

23:33

spartak ekspress

кстати такой же плаксивый недовольный спорит с судьями, родственные души походу

23:02

Millwall82

К%стати зашел сейчас в его инстаграм и нет там такого селфи

22:47

Millwall82

Он задом наперед ее что ли одел?

22:37