Теннисист Фоньини выложил фото в майке "Зенита"

Итальянский теннисист Фабио Фоньини выложил в stories в своем Инстаграме фото в майке "Зенита". С этого лета клуб из Санкт-Петербурга возглавляет его соотечественник Роберто Манчини. Также Фоньини на итальянском пожелал удачи сине-бело-голубым.

Фабио ФОНЬИНИ. Фото Инстаграм