Теннисист Фоньини выложил фото в майке "Зенита"

Итальянский теннисист Фабио Фоньини выложил в stories в своем Инстаграме фото в майке "Зенита". С этого лета клуб из Санкт-Петербурга возглавляет его соотечественник Роберто Манчини. Также Фоньини на итальянском пожелал удачи сине-бело-голубым.
Фабио ФОНЬИНИ. Фото Инстаграм
IIIenoT
Millwall82 Вообще то есть, в стори. Правда не фото, а видосик) Еще желает победы.
23:33
spartak ekspress
кстати такой же плаксивый недовольный спорит с судьями, родственные души походу
23:02
Millwall82
К%стати зашел сейчас в его инстаграм и нет там такого селфи
22:47
Millwall82
Он задом наперед ее что ли одел?
22:37