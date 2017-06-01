Темури Кецбая - новый главный тренер "Оренбурга"

"Оренбург" в своем официальном Твиттере объявил о назначении на пост главного тренера команды грузинского специалиста Темури Кецбая. На данный момент о сроках соглашения с 49-летним специалистом не сообщается.
За свою тренерскую карьеру Кецбая работал с такими командами, как "Анортосис", "Олимпиакос", АПОЭЛ и АЕК, а также со сборной Грузии. По итогам сезона "Оренбург" занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и в серии пенальти проиграл "СКА-Хабаровску" в стыковых матчах. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.
Новый главный тренер ФК "Оренбург" Темур Кецбая https://t.co/wNDzPOoxqL– ФК Оренбург (@fcorenburg) 1 июня 2017 г.
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- СКА-Хабаровск
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- Кецбая
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- АЕК Ларнака (футбол)
lavar
Он Темури, а не Темур.
18:20