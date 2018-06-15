Темников подписал новый контракт с "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о подписании нового двухлетнего контракта с защитником Иваном Темниковым. Предыдущее соглашение футболиста с клубом истекало этим летом.

– Я рад подписать новый контракт с "Динамо" – клубом, который за эти два года стал для меня родным, – приводит официальный сайт бело-голубых слова Темникова. – Готов сражаться за место в составе, горю желанием приносить пользу команде и решать с ней вместе самые амбициозные задачи! Послезавтра начинается наш первый сбор, еду на него с большим воодушевлением!

В прошедшем сезоне 29-летний защитник провел в составе бело-голубых 19 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.