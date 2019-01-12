Темников не полетел с "Динамо" на сбор в Турцию

Защитник "Динамо" Иван Темников не полетел в Белек на первой тренировочный сбор бело-голубых перед возобновлением второй части чемпионата России, информирует пресс-служба бело-голубых. Отмечается, что он остался в Москве и будет работать с молодежной командой.

Напомним, сегодня бело-голубые вылетели в Турцию в составе 26 футболистов.

Первый сбор будет проходить до 24-го января. На этот промежуток запланировано проведение двух контрольных матчей. Второй учебно-тренировочный сбор начнется 27-го января, а завершится 8-го февраля, запланировано три контрольных матча. Третий сбор команды пройдет с 11-го по 23-е февраля, планируется провести три контрольных поединка.