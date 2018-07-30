Тематический поезд, посвященный ЦСКА, запущен в московского метро

Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена, где в среднем ежедневный пассажиропоток составляет порядка 900 тысяч, сообщает ТАСС. Запуск приурочен к празднованию 95-летия организации.

Вагоны поезда расскажут пассажирам об истории ЦСКА и развитии советского и российского спорта высших достижений, о профессиональных клубах - баскетбольном, хоккейном и футбольном, а также о всероссийском военно-патриотическом общественном движении "Юнармия", которое зарождалось в ЦСКА.

В вагонах можно будет увидеть иллюстрации лучших моментов спортивных состязаний и побед знаменитых армейских спортсменов.

Одновременно с запуском нового именного состава в кассах метрополитена начали продавать тематические билеты "Единый", также посвященные 95-летию ЦСКА. Всего подготовлено 600 тысяч таких билетов, они рассчитаны на одну, две, 20 и 40 поездок.