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Тематический поезд, посвященный ЦСКА, запущен в московского метро

Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska
Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Фото Инстаграм teamcska

Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена, где в среднем ежедневный пассажиропоток составляет порядка 900 тысяч, сообщает ТАСС. Запуск приурочен к празднованию 95-летия организации.

Вагоны поезда расскажут пассажирам об истории ЦСКА и развитии советского и российского спорта высших достижений, о профессиональных клубах - баскетбольном, хоккейном и футбольном, а также о всероссийском военно-патриотическом общественном движении "Юнармия", которое зарождалось в ЦСКА.

В вагонах можно будет увидеть иллюстрации лучших моментов спортивных состязаний и побед знаменитых армейских спортсменов.

Одновременно с запуском нового именного состава в кассах метрополитена начали продавать тематические билеты "Единый", также посвященные 95-летию ЦСКА. Всего подготовлено 600 тысяч таких билетов, они рассчитаны на одну, две, 20 и 40 поездок.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5413569

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