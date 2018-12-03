Тело погибшего футболиста "Локомотива" нашли в Москве на берегу реки

Следственный комитет РФ проведет доследственную проверку по факту смерти игрока молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. 18-летний хавбек был обнаружен мертвым на берегу реки. По данным СК РФ, на его лице обнаружены ссадины.

"По факту обнаружения тела молодого человека на юге Москвы проводится доследственная проверка. При визуальном осмотре на лице обнаружены ссадины. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в Следственном комитете. (Андрей Сизякин)

По информации "СЭ", причиной смерти Ломакина могло стать переохлаждение. Матч 1/4 финала Олимп-Кубка России "Локомотив" – "Рубин" начнется с минуты молчания.

Алексей Ломакин родился 19 сентября 2000 года. В текущем сезоне он провел три матча в турнире молодежных команд РПЛ, столько же – в прошлом сезоне.