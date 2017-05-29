Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 18,2 процента

Телеаудитория матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за год сократилась на 18,2 процента, что равняется 662,6 тысяч человек, сообщает RNS. Рейтинг матчей чемпионата России составил 1 процент, сократившись за год на 0,2 процента.

Матчи сезона транслировались только по телеканалу "Матч ТВ", с учетом повторов было показано 159 встреч. В последний раз чемпионат был показан в таком же объеме на телеканале "Россия-2" в сезоне 2011/12. С тех пор аудитория РФПЛ выросла на 30,44 процента, а рейтинги - на 0,2 процента. В том сезоне было показано 157 матчей.

Напомним, что чемпионат России 2011/12 стал переходным - с системы "весна - осень" РФПЛ перешла на "осень - весна", в связи с чем в турнире было сыграно 45 туров вместо 30.