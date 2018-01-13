Техдиректор "Кайрата" об интересе к Погребняку: "Сам удивился, прочитав новость"

Технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий рассказал, что сам с удивлением прочел новость о том, что его клуб интересуется нападающим "Динамо" Павлом Погребняком.
- Давайте пока без комментариев, - сказал Калакуцкий. - Сам с удивлением прочел новость.
Ранее сообщалось, что в "Динамо" проводят служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил встречу 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0), состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер". Из-за этого нападающий может быть оштрафован. (Павел ГУРЕВИЧ)
Serenky25
Не знает он......И вот почему! Ранее, майор ФСБ заподозрив мужа в измене срочно вылетает домой. Подгузники пришлось менять на ходу. Узнав об этом,ее муж, являющийся до сих пор надеждой стюардесс, добивается отсрочки по времени. В результате следы проступка уничтожены. Майор! И это звучит гордо! Тоже не пальцем деланная, решает сделать ход, через соседнее ведомство. К неверному мужу решено приставить капитана МВД. Павла Спечкибряк. Ждите следующих серий. (((:
16:33