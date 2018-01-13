Техдиректор "Кайрата" об интересе к Погребняку: "Сам удивился, прочитав новость"

Технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий рассказал, что сам с удивлением прочел новость о том, что его клуб интересуется нападающим "Динамо" Павлом Погребняком.

- Давайте пока без комментариев, - сказал Калакуцкий. - Сам с удивлением прочел новость.

Ранее сообщалось, что в "Динамо" проводят служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил встречу 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0), состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер". Из-за этого нападающий может быть оштрафован. (Павел ГУРЕВИЧ)