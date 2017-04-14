Татьяна Грачева: "Думаю, Билич многих женщин притягивает"

Откровенное интервью знаменитой волейболистки Татьяны Грачевой, которая является женой экс-тренера "Локомотива" Игоря Черевченко, - в рубрике "Разговор по пятницам".

- Игорь в "Локомотиве" многим тренерам помогал. Кажется, наиболее теплые отношения сложились с Биличем?

– Мы действительно дружим, несколько раз встречались в Стамбуле, где он "Бешикташ" тренировал. Я очень люблю людей, которым все интересно. Думаю, Билич многих женщин притягивает. Знает кучу языков, играет на гитаре, элегантно одевается. Невероятно артистичный.

– Это точно.

– Как-то случайно наткнулась на трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Вест Хэм", комментировал Александр Елагин. Билич на бровке устроил целый спектакль. Успевал и с тренером "Тоттенхэма" о чем-то потолковать, и с резервным арбитром. Выпуская на замену молодого игрока, чмокнул его в щеку. Я попыталась представить, как наш тренер целует футболиста, – и не смогла. А у Билича выглядело естественно. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Татьяны Грачевой