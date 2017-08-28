Защитник "Спартака" Сердар Таски выбыл на 10-12 дней из-за повреждения мышц правого бедра, которое он получил в матче 8-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (0:0), информирует официальный сайт красно-белых.

"В понедельник после углубленного обследования выяснилось, что у него небольшое повреждение мышц правого бедра, – говорится в сообщении. – По мнению медицинского штаба красно-белых, ориентировочные сроки восстановления футболиста составят от десяти до двенадцати дней".

После матча со "СКА-Хабаровск" (0:0) главный тренер Массимо Каррера дал команде четыре выходных. К тренировочному процессу спартаковцы вернутся в пятницу. В этот день в расписании игроков значатся два практических занятия. Таким образом, 30-летний немец не примет в них полноценного участия.