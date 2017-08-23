Таски согласовал контракт с "Трабзонспором"

Защитник "Спартака" Сердар Таски согласовал личный контракт с "Трабзонспором", информирует marmaragazetesi.com. Красно-белые заработают на переходе 30-летнего немца 1,5 миллиона евро.
Зарплата Таски в "Трабзонспоре" составит 2 миллиона евро, а срок соглашения будет рассчитан на три года. Отмечается, что семья игрока была против переезда в Турцию, однако он смог переубедить родных.
Отметим, в этом сезоне Таски провел три матча за "Спартак". Всего за красно-белых он выходил на поле 66 раз.
Jean4
Шэф, все пропало, защитников и так недобор. Интересно вот что: "семья игрока была против переезда в Турцию", даже в России лучше?
16:24
SpaMan
Millwall82 Не самый плохой ЦЗ Спартака, лучше и Кутепки и Бокетти. ЛЧ на носу а Спартак распродает игроков. Ну и спрашивается для чего тогда выходили? Обновить 1-18? 16:22 --- У Таски личные мотивы. Ясно дело что никто-бы его не отпустил. Но в Турции у него вроде отец больной.
16:23
Millwall82
Не самый плохой ЦЗ Спартака, лучше и Кутепки и Бокетти. ЛЧ на носу а Спартак распродает игроков. Ну и спрашивается для чего тогда выходили? Обновить 1-18?
16:22
Kot, kotoryi
ну и?..
16:18