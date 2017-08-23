Таски согласовал контракт с "Трабзонспором"

Защитник "Спартака" Сердар Таски согласовал личный контракт с "Трабзонспором", информирует marmaragazetesi.com. Красно-белые заработают на переходе 30-летнего немца 1,5 миллиона евро.

Зарплата Таски в "Трабзонспоре" составит 2 миллиона евро, а срок соглашения будет рассчитан на три года. Отмечается, что семья игрока была против переезда в Турцию, однако он смог переубедить родных.

Отметим, в этом сезоне Таски провел три матча за "Спартак". Всего за красно-белых он выходил на поле 66 раз.